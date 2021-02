Mais de 17.500 vacinas da Covid-19 administradas até ao momento na Madeira

Mais de 17.500 vacinas contra a covid-19 já foram administradas na Madeira, indicou esta sexta-feira a Direção Regional de Saúde, referindo que 12.262 correspondem à primeira dose e 5.259 à segunda dose.

"Até ao dia 19 de fevereiro foram administradas 17.521 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira", lê-se no Boletim de Vacinação, emitido esta sexta-feira pela autoridade de saúde.

As pessoas inoculadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra o novo coronavírus, de acordo com a alocação das vacinas à região.

"Esta semana destacamos a vacinação dos estudantes de Medicina em estágio no Serviço de Saúde da Região (Sesaram) e a continuidade da vacinação nos lares (primeiras e segundas doses), bem como dos profissionais de saúde, forças de segurança e proteção civil", refere.

A Direção Regional de Saúde destaca também a campanha de vacinação dos idosos nos vários concelhos da Madeira, adiantando que, na próxima semana, será dada continuidade à inoculação dos grupos prioritários, nomeadamente pessoas com mais de 80 anos e com idade entre 75 e os 79 anos com patologias associadas.

"Até à data, foram vacinados na Região Autónoma da Madeira 3.232 idosos nos diferentes concelhos", sublinha.

O Boletim de Vacinação indica que, ao nível dos grupos prioritários, foi já administrada a primeira dose a 5.207 profissionais afetos à área da saúde (setores público e privado) e a segunda dose a 2.921.

Por outro lado, 3.090 profissionais da área social, residentes e utentes em lares e pessoal afeto à rede de cuidados continuados receberam a primeira dose e 2.215 a segunda dose.

Ao nível da proteção civil, forças de segurança e serviços críticos foi já administrada a primeira dose a 709 elementos e a segunda dose a 123.

A Madeira recebeu até hoje cerca de 29.000 vacinas da Pfizer e prevê receber em breve 4.650 da AstraZeneca.

Em março, deverá receber outro lote de 17.550 vacinas da Pfizer, perfazendo um total de 51.225 doses, o que permitirá inocular 25.000 pessoas, cerca de 10% da população do arquipélago.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19, que teve início em 31 de dezembro de 2020, estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 1.545 casos ativos de covid-19, num total de 6.680 confirmados desde março de 2020, e 62 óbitos associado à doença.