Desde 2015 foram curadas da hepatite C 18 074 pessoas em Portugal. Dos 30 086 tratamentos aprovados, 28 844 foram iniciados e 623 resultaram em não cura, segundo o Relatório 2022 do Programa Nacional Para as Hepatites Virais, que é apresentado esta quinta-feira.



O documento não revela o número de casos de hepatite C diagnosticados no País nos últimos anos, referindo apenas que, de 2017 a 2020, o número de casos confirmados são superiores aos da hepatite B (ver gráfico).









