Mais de 18 mil taxistas suspendem licença devido ao coronavírus

Cerca de 18 mil motoristas de táxi suspenderam a licença devido à pandemia da Covid-19, revelou a Federação Portuguesa do Táxi (FTP). Devido à falta de trabalho na fase de confinamento, quase 80% da frota nacional parou.

À agência Lusa, Ana Rita Silva, vice-presidente da FTP, adiantou que houve uma grande quebra nos serviços, uma vez que as pessoas não têm confiança para andar nos transportes públicos.

"Com os dados que temos, cerca de 80% da frota nacional dos táxis teve de parar. [...] Significa que houve um rendimento que foi retirado a mais de 18 mil profissionais de táxi. Neste momento, há [outras] centenas de motoristas a suspender ou a ponderar suspender a licença de táxi junto da sua câmara municipal", realçou.

Preocupada com a falta de clientes, a FTP considerou ser complicado prever o regresso à normalidade no setor. Se formos analisar o Algarve, em que eles [taxistas] passam o inverno com pouco serviço e depois vem um verão - que no fundo está a ser como se fosse mais um inverno - e a seguir vem outro inverno, só no verão do ano que vem é que voltam a ter serviço", observou Ana Rita Silva.

Para a dirigente, também a falta de turistas em Portugal está a ter um impacto negativo no setor dos táxis. "Nesta altura do verão, o turismo influencia muito o serviço de táxi; houve uma quebra muito grande", sublinhou.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Florêncio Almeida, falou também de grandes prejuízos. "Não há trabalho, tem estado a funcionar mal... Para o setor há um prejuízo de cerca de 70% a nível nacional", afirmou.

Em junho, as associações representativas dos táxis pediram a criação de duas linhas de crédito, durante reuniões com os partidos com representação parlamentar, nas quais explicaram a situação "complicada e grave" que o setor atravessa.

À agência Lusa, o presidente da FTP, Carlos Ramos, explicou que, juntamente com a ANTRAL, as duas associações estiveram reunidas com PS, BE, Chega e PCP, que "compreenderam que o setor precisa de ser apoiado".

"Fomos tentar transmitir aos partidos a situação complicada e grave que o setor atravessa, e conseguimos sensibilizá-los a todos. Todos compreenderam que o setor precisa de ser apoiado, tal como a animação turística", referiu, na ocasião.

De acordo com Carlos Ramos, as soluções apresentadas aos deputados foram a criação de duas linhas de crédito: uma com 80% a fundo perdido para reativar e reiniciar a atividade, e outra para apoio à tesouraria das empresas com juros baixos.

"Nós estamos a pedir cinco mil euros por licença, com 80% a fundo perdido e 20% com juros bonificados, e também uma linha de crédito para tesouraria a cinco anos com juros bonificados", explicou o responsável.