Mais de 18 mil vacinas contra a gripe sazonal administradas na região Centro

Mais de 18 mil vacinas contra a gripe sazonal foram administradas na região Centro desde o início da primeira fase de vacinação (28 de setembro), anunciou esta sexta-feira a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

No total, segundo aquele organismo, foram administradas 18 100 vacinas na população considerada prioritária, como residentes em lares de idosos, profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados e grávidas.

"Os utentes com 65 e mais anos foram os mais vacinados, com 11.361 vacinas gratuitas, seguidos dos utentes com idade entre 60 e 64 anos", refere a ARSC, em comunicado enviado à agência Lusa.