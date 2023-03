Mais de 180 editores de notícias em Portugal fazem formação de transformação digital dos media

Mais de 180 editores de notícias portugueses já participaram na formação 'online' sobre transformação digital dos media nacionais e a próxima arranca esta terça-feira, numa iniciativa promovida pelo Google News Initiative em conjunto com a Aveiro Media Competence Center (AMCC).

De acordo com a Google, as sessões temáticas tiveram início em janeiro e prolongam-se até ao final deste mês.

Esta terça-feira "arranca a próxima formação 'online' aberta a editores de notícias portugueses numa série de 'workshops' que visam apoiar a sua transição digital numa iniciativa promovida pelo Google News Initiative em conjunto com a Aveiro Media Competence Center (AMCC), uma plataforma de apoio e promoção ao setor dos media da União Europeia (UE) na implementação de projetos de transição digital e na gestão do seu futuro sustentável num contexto digital", adianta.

A primeira formação teve início em 10 de janeiro e estão previstas 18 sessões 'online' no total, duas por semana.

"No total, já participaram mais de 180 editores de notícias portugueses", sendo que "as sessões 'online' em direto são ministradas em português, estando igualmente disponíveis, a pedido, as formações com versões traduzidas da formação em inglês".

Os 'workshops' incluem sessões sobre estratégia de negócios, gestão de dados, desenvolvimento de audiências, receitas de publicidade e de leitores, entre outras, adianta a Google.

"Duas das sessões sobre receita dos leitores serão coapresentadas pelo especialista da Google, Gustavo Cordeiro, nomeadamente sobre 'Insights sobre o consumidor de notícias e sobre conteúdo em tempo real', junto com 'Compreendendo os seus dados'", refere a tecnológica.

A AMCC foi criada pela Universidade de Aveiro, pela Associação Portuguesa de Imprensa e pelo PCI -- Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro, "e conta com o apoio de diversas entidades públicas e privadas, que contribuem com financiamento e 'know-how' [conhecimento], sendo a Google um dos apoiantes da iniciativa", remata esta empresa.