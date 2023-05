Mais de 180 mil leitões abatidos na Mealhada em 2022

Em 2022 foram abatidos 184.168 leitões no concelho da Mealhada, onde o consumo de leitão é uma marca da região. Por dia foram mortos 500 leitões nos matadouros locais, informa o Jornal de Notícias.A Câmara Municipal da Mealhada gasta, anualmente, 90 mil euros com quatro veterinários. Um protocolo da autarquia com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária assegura o abate diário de leitões nos matadouros do concelho.O negócio dos leitões tem um enorme peso na região da Bairrada e é muito consumido por locais e turistas.