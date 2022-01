Mais de 181 mil inscritos para voto antecipado em mobilidade

Mais de 181 mil eleitores inscreveram-se até às 19h00 desta terça-feira para votar antecipadamente em mobilidade em 23 de janeiro, nas eleições legislativas, segundo dados do Ministério da Administração Interna (MAI) enviados à agência Lusa.

O número de cidadãos eleitores que se inscreveram para o voto antecipado em mobilidade, até às 19h00 desta terça-feira, é de 181.124, segundo os dados registados pela Administração Eleitoral (AE)", indica o MAI.

Os eleitores recenseados no território nacional podem inscrever-se até quinta-feira para votar antecipadamente em mobilidade no domingo, 23 de janeiro, uma semana antes das eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro.



Nesta modalidade, os eleitores inscrevem-se num local de voto à sua escolha num município do continente ou das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, através de meio eletrónico em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por correio enviado para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.





Nas anteriores legislativas, em 2019, mais de 50.000 eleitores votaram antecipadamente, uma semana antes das eleições, enquanto nas presidenciais de 2021, já durante a pandemia de covid-19, 197.903 portugueses exerceram o seu direito uma semana antes da data do ato eleitoral.