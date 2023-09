Mais de duas dezenas de hospitais estão em risco de ficarem sem serviços de Urgência, avisa a Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que denuncia um acumular de “episódios dramáticos” com mais de 1500 médicos que, em todo o País, já entregaram as declarações manifestando indisponibilidade para fazer mais do que o limite legal de 150 horas suplementares por ano.









