Mais de 200 mil idosos já foram vacinados com quarta dose da vacina contra a Covid-19

A Direção Geral de Saúde (DGS) divulgou este sábado que mais de 200 mil pessoas com mais de 80 anos já receberam a segunda dose de reforço contra a Covid-19.De acordo com o comunicado divulgado, até ao final desta sexta-feira tinham sido vacinadas 205.521 pessoas.Os cidadãos com mais de 80 anos têm sido convocados por agendamento local, através de mensagem (SMS) ou chamada telefónica.A segunda dose de reforço contra o SARS-CoV-2 começou a ser administrada a 16 de maio, a pessoas com mais de 80 anos e a residentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI).A população elegível para a admninistração desta segunda dose de reforço deve ser vacinada com um intervalo mínimo de quatro meses após a última toma.