Mais de 200 voos cancelados em Lisboa e Porto durante três dias de greve na Portway

Os três dias de greve dos trabalhadores da Portway causou o cancelamento de, pelo menos, 230 voos nos aeroportos de Lisboa e Porto, revelou este domingo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), prevendo novas ações de luta.

"Teremos outras ações, embora nestas ocasiões, o melhor é absorvermos tudo o que se passou, fazer um balanço de tudo e ver o que é que vamos fazer a partir do dia de amanhã [segunda-feira]", afirmou Pedro Figueiredo, dirigente do SINTAC, em declarações aos jornalistas, pelas 16h00, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Relativamente ao balanço dos três dias de greve dos trabalhadores da Portway, que teve início às 00:00 de sexta-feira e se mantém até às 24h00 deste domingo, o dirigente sindical disse que, no total, há registo do cancelamento de "230 voos, pelo menos", nos aeroportos de Lisboa e Porto.