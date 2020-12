Mais de 2100 ventiladores até ao final do ano

Até ao final do ano, Portugal deverá superar os 2100 ventiladores para o combate à pandemia de Covid-19. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

“Tínhamos 1142 e praticamente duplicámos a nossa capacidade de resposta de ventilação mecânica”, disse António Lacerda Sales durante uma visita ao Hospital de Leiria, ressalvando ainda que “há cerca de 240 que ainda estão em avaliação ao nível do serviço de utilização comum, porque não basta chegar, é preciso serem certificados e avaliados para ver se está tudo a funcionar em pleno”. O responsável salientou também que este aumento no stock de ventiladores na luta contra o novo coronavírus é acompanhado de um “reforço de recursos humanos, porque os ventiladores sozinhos não funcionam”.









Relativamente à quadra natalícia que se aproxima, Lacerda Sales deixou bem claro que o Governo não hesitará em endurecer medidas caso a evolução da atual pandemia assim o imponha. “É evidente que se houver necessidade, em função de um enquadramento e contexto, de puxar o travão de mão, como o senhor primeiro-ministro o disse, obviamente que o Governo não hesitará”, esclareceu o responsável.

Sem avançar com novas medidas que poderão vir a sair do próximo conselho de ministros, Lacerda Sales sublinhou ainda que “o comportamento individual de cada um de nós vai ser decisivo naquilo que vai ser o nosso sucesso coletivo”, lembrando que “este Natal não é igual aos outros”. “Para termos outros natais e outros finais de ano com as nossas famílias precisamos de nos resguardar”, concluiu.