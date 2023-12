O Parlamento aprovou esta quinta-feira, na especialidade, um projeto de lei do PS sobre autodeterminação da identidade e expressão de género, onde se estabelece um conjunto de medidas para as escolas que está a gerar uma onda de contestação junto de muitos pais e encarregados de educação.



Já há três petições dirigidas à Assembleia da República a contestar as mudanças.









Ver comentários