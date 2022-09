Mais de 2,3 milhões de portugueses (22,4%) estavam, no ano passado, em risco de pobreza ou de exclusão social. São mais 256 mil face a 2020. É a oitava maior taxa entre os Estados-membros e acima da média da União Europeia (21,7%).



Em Portugal continental, Norte e o Algarve são as regiões com maior percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social: 25,8% e 25,4%, respetivamente.









