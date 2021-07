Mais de 230 médicos saíram do SNS este ano, revela Marta Temido

Mais de 230 médicos do Serviço Nacional de Saúde aposentaram-se este ano até maio, dos quais 131 eram especialistas em medicina geral e familiar, revelou a ministra da Saúde.

Segundo disse Marta Temido aos deputados da comissão parlamentar de Saúde, onde esta quarta-feira está a ser ouvida, em 2019 aposentaram-se 409 médicos, no ano passado foram 653 e, até maio deste ano 231.

"É uma circunstância que é fruto do que são os direitos do trabalhadores, pelo decurso do seu exercício profissional", disse a ministra, sublinhando que o Governo tem trabalhado para inverter a situação, tentando abrir mais vagas e "garantido que não há nenhum médico que queira ser contratado que fique por contratar".