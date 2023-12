Há 24 191 professores obrigados a concorrer no concurso de transição dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP). A A portaria esta segunda-feira publicada lista 24 191 vagas para os novos 63 QZP (eram 10 até agora).



Os concelhos da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Grande Porto são os que reúnem mais vagas, num total de 10 750: 5571 no QZP 45 (Lisboa, Amadora, Cascais, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira), 2958 no QZP 46 (Península de Setúbal) e 2221 no QZP 9 (Grande Porto).









