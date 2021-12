Portugal alcançou no passado dia 20 de dezembro um total de mais de 24 milhões de testes à Covid-19 realizados desde o início da pandemia.De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o País voltou a ultrapassar a marca de 1 milhão de testes realizados em apenas sete dias. Os dados excluem, no entanto, os autotestes.Em comunicado, o INSA revela que entre os dias 1 e 20 de dezembro foram realizados perto de 2,7 milhões de testes, numa média diária de quase 133 mil testes.