Mais de 30 mil alunos ainda não têm todos os professores, num aumento de 20% em relação aos 25 mil de há duas semanas. Os últimos dados conhecidos são desta quarta-feira e indicam que havia 489 horários a concurso, num total de 6002 horas, segundo um levantamento da Fenprof.Estes valores contrastam com as 5005 horas e 409 horários por preencher registados há duas semanas. O critério de cálculo da estrutura sindical pressupõe que cada professor terá em média quatro turmas, e cada turma 20 alunos. O número de horas a concurso (6002) é assim dividido por quatro e o total multiplicado por 20, resultando em 30 010 estudantes.

A derrota da direita e o PS







Leia também Professores invadem Ministério da Educação e exigem ser ouvidos Mário Nogueira mostrou-se satisfeito por não ter havido uma maioria de direita, mas lamentou a maioria absoluta do PS, recordando “ataques” violentos à classe no tempo de Sócrates.

Nogueira veta o Chega



A Fenprof quer reunir-se com todos os partidos, exceto com o Chega, que diz defender “a ideologia do ódio e da intolerância”.



Profissionais de 45 anos ainda no 1º escalão



Os congelamentos, as quotas e outras dificuldades de progressão fazem com que docentes de 45 anos continuem no 1º escalão da carreira. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Educação, há docentes com 20 anos de serviço que não chegaram a meio da carreira.





Contratados docentes sem habilitações



A falta de professores está a obrigar as escolas públicas a contratar profissionais sem habilitação profissional para a docência. Há casos de licenciados em Filosofia sem formação pedagógica que estão a ser recrutados apesar de nem sequer conhecerem o programa da disciplina.