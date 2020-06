Mais de 30 pessoas pedem ajuda por dia ao Banco Alimentar no Porto

Antes da pandemia recebíamos 30 a 35 pedidos individuais de ajuda por ano e, no final de março, já recebíamos 30 a 35 por dia. Pela primeira vez, temos muitos casais que ligam para cá desesperados por sentirem fome." António Cândido da Silva, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, indica aoque, só nos últimos meses, a instituição passou a ajudar mais duas mil pessoas - apoia mais de 62 mil cidadãos e 300 instituições. Hoje e amanhã promove uma recolha de alimentos em vários locais emblemáticos da Área Metropolitana do Porto, ao ar livre, e em 60 minimercados.A iniciativa chama-se Festa da Partilha e visa colmatar a falta dos bens habitualmente angariados na campanha de final de maio - não realizada este ano devido à pandemia. "Em cada local estão apenas dois voluntários identificados, que recolhem os alimentos que as pessoas quiserem oferecer, cumprindo todas as normas de proteção e segurança", explica o presidente do Banco Alimentar do Porto. Haverá postos de recolha, por exemplo, na rotunda da Anémona e na feira de Custoias, em Matosinhos, ou junto à Câmara de Felgueiras.Paralelamente, decorre a iniciativa Campanário, que pretende angariar bens alimentares junto das comunidades religiosas católicas, protestantes e israelita. "Além da fé, os fiéis poderão levar o que puderem quando vão às celebrações religiosas porque um pão faz-se de muitas migalhas e temos esperança de atingir os nossos objetivos de ajuda para o bem dos mais carenciados", frisa.Massa, arroz, bolachas, açúcar, leite, farinha, cereais, salsichas, azeite, feijão ou grão, óleo e enlatados, como atum ou sardinhas, são bens alimentares que os interessados poderão entregar.toneladas de alimentos foram doadas, até dia 19, no âmbito da campanha Porto d’Apoio, através da qual os voluntários angariam bens junto de amigos, família e comunidade local. ‘Escutas’ ajudamA campanha promovida junto dos escuteiros, até ao final de maio, angariou mais de 17 toneladas de alimentos. A iniciativa chegou ao Corpo Nacional de Escutas e ganhou âmbito nacional.