Mais de 300 autotestes positivos ou inconclusivos reportados ao SNS24

Mais de 300 pessoas reportaram ao SNS24 o resultado de um autoteste à covid-19 positivo ou inconclusivo, adiantou esta quarta-feira o coordenador da 'task-force' para a testagem, anunciando que já há quatro empresas autorizadas a comercializar estes testes.

Desde o dia 05 de abril até agora, foram comunicados ao serviço SNS24, 315 resultados de testes inconclusivos ou testes positivos para os quais foram emitidos automaticamente uma requisição de teste laboratorial covid-19 (RT-PCR), disse Fernando Almeida numa audição por videoconferência no parlamento, requerida pelo PS para prestar informações sobre o processo de testagem no país.

As pessoas que comunicaram são logo rastreadas, afirmou o coordenador da 'task-force' para a promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal", frisando ainda que "o rastreio do contacto está neste momento a funcionar".