Mais de 300 pessoas oriundas de todo o País participaram este sábado na I Marcha da Covilhã Pelos Direitos LGBTQIAP+. “A adesão superou as expectativas. As pessoas estão empenhadas em mudar as mentalidades”, diz aoMarta Almeida, da Covilhã Marchar, que organizou o evento.“O objetivo foi fazer ouvir a nossa voz. Não vamos abdicar de continuar a lutar contra a opressão e a discriminação de quem [Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero] continua a ser vítima, não só, mas sobretudo no Interior. Lutar por estes direitos é também lutar por uma melhor coesão territorial”, frisa.