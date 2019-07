Mais de 34 polícias frequentam curso de prevenção e combate à violência doméstica

Trinta e quatro oficiais e chefes da PSP estão a frequentar, durante duas semanas, um curso de especialização para prevenção e combate à violência doméstica, avançou esta sexta-feira à agência Lusa aquela força de segurança.Segundo a Polícia de Segurança Pública, o curso pretende contribuir para um nível de especialização nas forças de segurança no âmbito da "prevenção e intervenção policial em violência doméstica".Violência conjugal e com idosos, maus tratos e abuso sexual a crianças ou técnicas de entrevista são alguns dos temas abordados no curso, que começou a 15 de julho e tem a duração de duas semanas.A PSP precisa também que este curso tem por objetivo formar polícias na ótica da prevenção e intervenção policial em violência doméstica.Este curso, que responde às recomendações da comissão interdisciplinar criada pelo Governo, visa igualmente "a otimização do serviço policial sustentada numa atuação simultânea nas vertentes de atendimento, proteção policial e investigação criminal".De acordo com aquele polícia, os 34 oficiais e chefes da PSP que frequentam o curso têm responsabilidades de coordenação e gestão operacional nas vertentes de resposta imediata, atendimento e investigação criminal de crimes de violência doméstica.A PSP referiu ainda à Lusa que este curso faz parte do plano anual de formação da PSP e foi definido tendo em contas "as necessidades futuras das diferentes intervenções policiais no âmbito da violência doméstica".A PSP registou 14.519 participações de violência doméstica em 2018, menos 996 do que no ano anterior, e deteve 598 suspeitos (mais 98 do que em 2017).Na área da PSP, os distritos que mais ocorrências de violência doméstica registaram em 2018 foram Lisboa (5065), Porto (2623) e Setúbal (1293).Segundo o Relatório Anual de Monitorização da violência doméstica referente a 2018, divulgado este mês de julho, a PSP dispõe de 554 efetivos com responsabilidades específicas no âmbito da violência doméstica (461 homens e 93 mulheres) e tem 144 salas específicas de atendimento à vítima.