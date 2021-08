Mais de 35 mil jovens portugueses candidatam-se a Erasmus em ano de pandemia

No ano passado, em plena pandemia e apesar das restrições à circulação, 35 527 jovens portugueses candidataram-se aos programas Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade para irem estudar ou exercer voluntariado no estrangeiro. Um recorde absoluto para a Agência Nacional Erasmus, conforme conta aoLuís Alves, diretor da estrutura."Recebemos cerca do dobro da média de candidaturas dos sete anos anteriores", garante o responsável, acrescentando que Portugal é "o país da União Europeia (UE) em que mais jovens procuram fazer voluntariado". "Apesar da crise sanitária, que afetou, pela negativa, todos os programas de mobilidade, os jovens portugueses estão a dar prova de inconformismo e, ao mesmo tempo, de confiança no futuro", acrescenta.Com mais de 30 anos de existência, o Erasmus – programa europeu de apoio à "educação, formação, juventude e desporto" financiado por verbas comunitárias – "tem margem para melhorar", diz Luís Alves, perante um aumento substancial de orçamento para os próximos anos. "Em termos europeus, tivemos 14,7 mil milhões nos últimos sete anos, e temos 26,2 mil milhões para os próximos sete. Dá-nos margem para apoiar mais jovens", conclui o dirigente.Um estudo da Universidade de Calgary, Canadá, concluiu que um em cada quatro jovens desenvolveu depressão na pandemia.Em 30 anos, pouco mais de 10 milhões de pessoas já puderam ter a experiência de viver num país europeu graças ao Erasmus+.O número de casos ativos teve uma subida de 1174 no sábado, a maior em três semanas. Registou-se também um aumento de doentes internados com Covid-19 (mais 17), mas houve uma descida (-4) nos Cuidados Intensivos.