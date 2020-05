Mais de 350 lares em Portugal têm casos de Covid-19

As autoridades de Saúde identificaram casos de infeção pelo novo coronavírus em 351 lares de idosos em Portugal. De um universo de 2526 estruturas deste tipo, cerca de 14% têm casos de Covid-19, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.O País registou esta quinta-feira 533 novos casos da doença (+2,04%). Desde o dia 25 de abril que o aumento do número de infetados em 24 horas não ultrapassava os dois por cento. Só a região de Lisboa e Vale do Tejo reportou 294 novos casos. Representa mais de metade (55%) dos doentes identificados desde o último balanço, na quarta-feira, quando somou 400 infetados ao registo da véspera. Para os 6935 casos reportados deste o início da pandemia, o aumento na região da Grande Lisboa foi ontem de 4,4%, subida superior à do conjunto nacional e à registada nas regiões do País com maior número de casos: o Norte regista mais 1,3%, enquanto o Centro sobe 1,1%."Em Lisboa têm sido feitos rastreios maciços e que pode haver aqui o efeito desse rastreio", preconiza a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, destacando, contudo, que ainda não têm uma explicação para o aumento abrupto na região - 694 novos casos nos últimos dois dias. Sem detalhar o número preciso, Graça Freitas adiantou que o R0, que mede quantos podem ser infetados a partir de um caso, é "ligeiramente superior" em Lisboa.O número de recuperados, que esta quinta-feira chegou aos 2258 (+182), representa já 8,5% do total de casos confirmados.As autoridades de saúde estão a ponderar realizar testes retroativos à Covid-19 em doentes diagnosticados com pneumonia antes da crise pandémica. Usar máscara não é aconselhado quando a situação clínica o impede, notam.A diretora-geral da Saúde diz que "desde 14 de abril não se nota, para todas as causas (incluindo Covid-19) e idades, nenhuma alteração do padrão da mortalidade de acordo com o esperado para esta altura do ano".

