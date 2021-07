O Governo anunciou esta quinta-feira o regresso do recolher obrigatório para 45 concelhos em Portugal continental, dos quais 19 com risco de contágio considerado muito elevado e 26 com risco elevado. Desta forma, são cerca de quatro milhões de pessoas que passam a estar proibidas de circular na via pública, durante a semana, a partir das 23 horas e até às 5 horas da madrugada. O objetivo desta medida, segundo o Governo, é "reduzir ajuntamentos" ...