Mais de 400 mil condutores apanhados em excesso de velocidade

O primeiro dos 30 radares do SINCRO entrou em funcionamento a 6 de julho de 2016.

Por Lusa | 07:08

O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) registou quase 400.500 infrações desde que a totalidade dos 30 radares móveis entrou em funcionamento, há um ano, revelou à Lusa a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O SINCRO é o sistema para deteção automática da infração de excesso de velocidade, sendo composto por 30 radares móveis que são instalados em 50 locais considerados críticos.

O primeiro dos 30 radares do SINCRO entrou em funcionamento a 6 de julho de 2016 e foi instalado na autoestrada A5, que liga Lisboa e Cascais, mas só em julho de 2017 é que começaram a ser explorados na totalidade.



Numa resposta enviada à agência Lusa, a ANSR avança que, entre julho de 2017 e maio deste ano, foram apanhados pelos radares 400.449 condutores em excesso de velocidade.



Segundo a ANSR, 291.195 infrações foram registadas em sete meses de 2017 e 109.254 entre janeiro e maio deste ano.



A maioria das infrações são leves (204.525), seguido dos graves (189.101) e das muito graves (6.723).



Os 30 radares de controlo de velocidade não são fixos, sendo instalados nas 50 cabines segundo um sistema rotativo previamente definido. Os condutores são informados da presença dos radares através de um sinal de trânsito.



A ANSR faz um balanço "muito positivo" deste sistema de controlo da velocidade devido ao "contributo que tem tido para a segurança rodoviária".



Questionado se o SINCRO contribuiu para reduzir a sinistralidade nos locais onde foram colocados os radares, a ANSR respondeu que "o estudo estatístico dos acidentes nos locais de controlo de velocidade necessita de séries de dados relativamente longas e metodologias adequadas de ponto de vista científico" e "neste momento ainda não estão reunidas condições que permitam desenvolver um estudo consistente sobre esta matéria".



A Segurança Rodoviária refere ainda que a expansão do sistema de controlo da velocidade está inscrita no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária até 2020, mas esta medida terá de ser avaliada pela tutela.



Dados da ANSR indicam que 244 pessoas morreram nas estradas portuguesas entre 1 de janeiro e 15 de julho deste ano, menos 14 do que em igual período do ano passado.



No entanto, o número de acidentes subiu ligeiramente, registando-se este ano 68.483 desastres, mais 1.845 do que em período idêntico de 2017.



Também os feridos graves estão a diminuir este ano, tendo 950 pessoas ficado gravemente feridas até 15 de julho deste ano contra as 1.109 no mesmo período de 2017.