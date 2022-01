Mais de 400 mil testes à Covid-19 realizados num só dia em Portugal

Portugal realizou, na quinta-feira, 402 756 testes à Covid-19, atingindo, assim, um novo máximo de testagem diária, informou este sábado o Instituto Ricardo Jorge.Dos testes realizados 307 698 (76%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional. Segundo o comunicado, já foram efetuados em Portugal cerca de26,5 milhões testes de diagnóstico à Covid-19, desde o início da pandemia. Estes números não incluem autotestes.O instituto refere que "desde o dia 1 de dezembro realizaram-se no País mais de 5 milhões de testes à Covid-19, incluindo cerca de 3,6 milhões de TRAg de uso profissional", um valor que está relacionado com as medidas restritivas impostas pelo Governo no âmbito da pandemia, nas quais se inclui a necessidade de apresentação de teste negativo para aceder a determinados serviços ou locais, bem como o aumento de pontos de testagem em todo o país.Fram realizados, até este sábado, 16,6 milhões de testes PCR e 9,9 milhões de testes antigénio de uso profissional.