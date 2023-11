"Hecatombe para o Serviço Nacional de Saúde". É desta forma que o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) caracteriza o resultado do concurso para a formação de médicos especialistas, que terminou no sábado. De um total de 2242 vagas, foram preenchidas 1836, ficando 406 por ocupar.



Medicina Geral e Familiar (165), Medicina Interna (144), Patologia Clínica (22) e Saúde Pública (18) foram as especialidades com mais vagas por preencher.









