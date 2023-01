Mais de 42 mil condutores que fizeram 50 anos em 2022 sujeitos a multa por não revalidarem carta de condução

Mais de 42 mil condutores que no ano passado fizeram 50 anos e ainda não renovaram a sua carta de condução. Segundo a autoridade nacional de segurança rodoviária, o número de condutores multados por não renovaram a carta de condução foi o mais elevado dos últimos dez anos com 6075 condutores multados, mais do dobro no que no ano anterior. A tendência é de subida nos últimos cinco anos.Quem for apanhado a conduzir nos dois anos a seguir à data de caducidade da carta de condução está sujeito a pagar multa entre os 120 e 600 euros.Se tiver a carta de condução fora de validade há mais de dois anos, além da multa pode ser detido e tem de voltar a fazer exame de condução.O principal factor para haver tantos automobilistas com a carta fora de prazo prende-se com a mudança da lei que aconteceu em 2008, quando a renovação da carta deixou de ser aos 65 anos e passou a ser aos 50 anos, para condutores de veículos ligeiros habilitados antes de 2 de janeiro de 2013.Em Portugal existem 6 milhões e 600 mil pessoas habilitados a conduzir.