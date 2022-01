Mais de 4,2 milhões de vacinados com dose de reforço contra a Covid-19

Portugal já tem mais de 4,2 milhões de pessoas vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19, revelam os dados oficiais, que mostram também que a vacinação entre os 5 e 11 anos mantém uma adesão pouco expressiva.

De acordo com o relatório de vacinação diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), até ao final de sexta-feira foram vacinadas mais 81.278 pessoas com a dose de reforço contra a covid-19 face ao dia anterior, elevando o total de vacinados com o reforço para 4.236.860.

Os dados indicam também que há mais 2.087 pessoas com o esquema vacinal primário completo, num total de 8.773.768 pessoas nessa situação.