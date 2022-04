Mais de 44 mil condutores circulam com carta de condução caducada

Milhares de condutores portugueses arriscam uma multa e a carta caducada por não terem renovado o título de condução.De acordo com a imprensa nacional desta terça-feira, mais de 44 mil condutores com 50 anos falharam a renovação do documento durante o ano de 2021. Os dados, avançados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).Recorde-se que os condutores de veículos ligeiros e motociclos estão obrigados, desde 2008, a renovar a carta aps 50 anos.De acordo com os especialistas, muitos ter-se-ão esquecido ou confundido os prazos, visto que a lei mudou.