A menos de um mês do final do 1.º período letivo, há 45 005 alunos que não têm professores a todas as disciplinas. As contas são de Vítor Godinho, da Federação Nacional dos Professores, e incidem sobre os horários submetidos a contratação de escola na última semana: faltam 9001 docentes, dos quais 3130 para horários anuais.









Ver comentários