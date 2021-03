Mais de 4600 profissionais de saúde do privado, cerca de 20% dos que trabalham no setor, ainda não foram vacinados contra a Covid-19, revelou o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP). “Estão vacinados 80%, mas apenas com a primeira dose ”, referiu esta quitna-feira Óscar Gaspar.









Reiterando a importância de imunizar quem trabalha em unidades de saúde do setor privado, o responsável da APHP lembrou que, no pico da terceira vaga (entre os meses de janeiro e fevereiro), estas receberam “uma média diária de 284 doentes, ao abrigo das 900 camas contratualizadas com o Estado e um quinto da sua capacidade em Cuidados Intensivos (UCI) ficou afeta ao Sistema Nacional de Saúde (SNS)”.

Desde que arrancou o plano de vacinação contra a Covid-19 que a demora na imunização dos profissionais do privado suscita críticas e dúvidas. Após o silêncio das autoridades, em janeiro, o cenário alterou-se, em março, quando se iniciou “um diálogo positivo com a ‘task force’”. Apesar disso, um quinto dos profissionais ainda não tomou a vacina.





No ano passado, recordou o presidente da APHP, os privados foram chamados a ajudar entre 26 de março a 8 de abril e, durante esse período, as unidades do setor receberam 3200 doentes com suspeita de terem contraído Covid-19 e 130 infetados em internamento. “Já este ano, quando a situação epidemiológica se agravou, os privados deram tudo aquilo que podiam dar”, sublinhou Óscar Gaspar, referindo-se à cedência de enfermarias. A hospitalização privada em Portugal integra um total de 15 529 médicos e 7655 enfermeiros.