No ministério de Pedro Nuno Santos existem 17 localizações diferentes com estudos realizados para a implementação do novo aeroporto de Lisboa. Ota, Rio Frio, Alcochete e Montijo fazem parte desse universo. As duas últimas foram objeto de uma tirada memorável protagonizada, em 2007, pelo ministro das Obras Públicas de Sócrates, ao afirmar que: “Construir um aeroporto na Margem Sul, jamais, jamais.









Ver comentários