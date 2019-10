Mais de 50 pessoas protestam contra linha circular do Metro de Lisboa

Mais de 50 manifestantes estiveram esta quinta-feira presentes em protesto na estação do Campo Grande contra a criação da linha circular do Metropolitano de Lisboa, demonstrando o seu descontentamento com o projeto e tentando sensibilizar o Governo para outras opções.

Os participantes da iniciativa do movimento "Contra o Fim da Linha Amarela" gritavam palavras de ordem e tinham tarjas em que se podia ler frases como: "Não à Linha Circular" e "Diga não ao corte da Linha Amarela".

Em declarações à agência Lusa, Paulo Alves, da Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, afirmou que a linha circular deve ser suspensa pelo novo Governo, reiterando que a atual "opção é um erro".