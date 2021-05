Mais de 60% dos estudantes do politécnico de Bragança testados voluntariamente à Covid-19

Mais de 60% dos alunos do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) já foram testados à covid-19, com "a generalidade dos estudantes a aderir voluntariamente, sem problema nenhum" e um número baixo de positivos.

Os dados foram avançados esta quarta-feira à Lusa por Orlando Rodrigues, presidente da instituição de ensino superior que realizou, desde o regresso às aulas presenciais, "cerca de cinco mil testes rápidos" aos alunos, entre os quais foram detetados "sete ou oito positivos, todos estudantes Eramus (estrangeiros)".

"No politécnico está a correr bem. Estamos com cerca 60 a 65% da população estudantil testada, com testes rápidos de antigénio, a generalidade dos estudantes testa voluntariamente, sem nenhum problema", concretizou.

O politécnico de Bragança tem nove mil alunos, um terço dos quais estrangeiros, mas nem todos são abrangidos por esta medida de contenção da covid-19, já que a instituição está a testar apenas os que se encontram em atividades presenciais.

"Obviamente que há um ou outro aluno que diz que não quer ser testado, mas são números insignificantes, a maioria dos nossos alunos aceita ser testada voluntariamente", garantiu o presidente.

Em relação aos casos positivos, Orlando Rodrigues afirmou que o número "foi muito baixo".

"Tivemos uns sete ou oito casos positivos no conjunto de todos os testes que fizemos. Foram sempre estudantes Eramus. De resto, ultimamente, não temos tido nenhum positivo, já há muito tempo que não temos nenhum positivo", indicou.

O presidente do IPB disse ainda que nalgumas circunstâncias e alguns eventos a testagem é repetida, apontando o exemplo das iniciativas de fim de ano que estão agendadas para os próximos dias.

Os estudantes vão realizar, como explicou, uma missa de bênção das pastas e toda a gente vai ser testada antes de entrar.

O mesmo acontece em outras atividades semelhantes que sejam feitas e em que os estudantes são todos testados.

Além dos testes rápidos, os chamados antigénio, o IPB realiza também os testes PCR aos alunos que estão em estágios clínicos e de confirmação aos alunos que derem positivo no teste rápido.

Antes do regresso às aulas presenciais, o politécnico de Bragança testou também todos os funcionários.

O instituto tem quatro escolas superiores na cidade de Bragança e uma em Mirandela, concelhos que no último relatório das autoridades de saúde apresentam respetivamente, entre a população em geral, 18 e quatro casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

