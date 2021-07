Mais de 600 mil pessoas vacinadas contra a Covid em Portugal Continental apesar das perturbações

A Task Force revelou esta quinta-feira "constrangimentos e perturbações" decorrentes no processo de vacinação Covid por todo o país, apesar do esforço dos profissionais de saúde em "garantir a segurança e qualidade"."Continuam a chegar ao conhecimento da Task Force, relatos de comportamentos, a miúde, menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais que se encontram nos diversos Centro de Vacinação Covid", escreve o organismo em nota enviada à imprensa.A Task Force lembra ainda que na passada quarta-feira foram administradas "cerca de 154 600 doses" da vacina da Covid, estimando um valor próximo para esta quinta-feira. Em Portugal Continental, já forma vacinados mais de 600 mil pessoas em apenas quatro dias, informa.