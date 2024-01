O Registo Nacional do Testamento Vital (Rentev) já contabilizou desde 2014, ano da entrada em funcionamento, 63 868 testamentos vitais. Nos últimos três anos foram registados 6347 testamentos vitais em 2021, 13 062 em 2022 e, no ano passado, 10 619, de acordo com dados fornecidos ao CM pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).









