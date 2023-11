São mais de 66 mil os motoristas TVDE, cinco anos após a entrada em vigor da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte. O número mais do que triplicou, considerando os que operavam em 2018. Segundo dados de outubro do Instituto da Mobilidade dos Transportes, o número de certificados de motoristas TVDE é de 66 325, sendo que no primeiro ano em que a lei esteve em vigor havia 18 265.Em relação aos operadores de plataforma TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), existem 13 licenciados, apesar de só dois operarem: Uber e Bolt.