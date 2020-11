Mais de 681 mil pessoas estão em regime de teletrabalho

14,2% da população empregada em Portugal está em regime de teletrabalho, no terceiro trimestre deste ano, o que corresponde a mais de 681 mil pessoas.



A informação é avançada pelo Instituto Nacional de Estatísticas, esta sexta-feira, que dá conta que houve um decréscimo de 37,7%, cerca de 412,5 mil pessoas que no trimestre anterior. A maioria das pessoas em regime de teletrabalho estão sujeitas a esse regime devido à pandemia da Covid-19.



"À semelhança do observado no trimestre anterior, não se verificaram grandes diferenças no número médio de horas semanais trabalhadas entre os que o fizeram a partir de casa (37 horas) e os que trabalharam fora de casa (38 horas)", avança o INE.



