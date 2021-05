Mais de 70 mil vacinas da Covid-19 já foram administradas em Portalegre

Mais de 70 mil vacinas contra a covid-19 já foram administradas nos 15 centros de saúde do distrito de Portalegre, revelou hoje a Unidade de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) num relatório.

De acordo com o relatório da ULSNA, publicado na sua página na Internet e que reúne dados até segunda-feira, 48.091 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 21.987 já foram vacinadas com a segunda dose.

No total, já foram administradas 70.078 vacinas contra a covid-19 naqueles 15 centros de saúde, indicou a ULSNA.

Fonte da Unidade de Saúde do Norte Alentejano disse à agência Lusa que o distrito de Portalegre conta com mais de 90 mil utentes, com ou mais de 16 anos, idade mínima indicada pelas autoridades de saúde para a vacinação.

O Centro de Saúde de Portalegre é o que regista maior número de inoculações, com um total de 15.054 e, em sentido oposto, encontra-se o Centro de Saúde de Fronteira, com 2.061.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.021 pessoas dos 845.840 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.