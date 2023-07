Mais de 73% das pensões abaixo do salário mínimo

Cerca de três em cada quatro reformados da Segurança Social (1,6 milhões) recebiam, o ano passado, uma pensão de velhice inferior ao salário mínimo, ou seja, menos de 705 euros mensais (valor de 2022). No total, contabilizavam-se 2 081 795 pensionistas de velhice, mais cerca de 11 700 face a 2021.



Os dados mais recentes sobre o perfil dos reformados foram agora disponibilizados pelo Pordata, o portal estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a partir de informação da Segurança Social, e mostra que Portugal contava no final do ano passado com mais de 3,6 milhões de pensionistas de velhice, invalidez e sobrevivência, entre a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações.









