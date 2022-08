Mais de 80% dos portugueses lê notícias na internet mas número está a descer, diz Eurostat

Cerca de 81% dos portugueses entre os 16 e 74 anos lia, em 2021, notícias através da Internet, acima da média da União Europeia (UE) de 72%, mas a percentagem em Portugal está a descer, segundo o Eurostat.

Os dados divulgados, esta quarta-feira, pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, no ano passado, 81% dos portugueses utilizadores da Internet dos 16 aos 74 anos lia sites de notícias online, jornais ou revistas de notícias na Internet, o que representa uma descida face à percentagem de 2020 (86%) e de 2019 (83%).

Ainda assim, Portugal continuava acima da média europeia, já que, em 2021, um total de 72% dos utilizadores da Internet da UE com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos liam sites de notícias em linha, jornais ou revistas de notícias.

Entre os Estados-membros da UE, as percentagens mais elevadas de utilizadores da internet que liam notícias na internet em 2021 foram registadas na Finlândia (93%), Lituânia e República Checa (ambos 92%) e Croácia e Grécia (ambos 90%).

Por seu lado, as percentagens mais baixas foram registadas na Roménia (59%), Alemanha (62%), França (63%), Itália (64%) e Bélgica (67%).

Por idades, a leitura de sites de notícias, de jornais e de revistas de notícias na Internet era, no ano passado, mais popular na faixa etária dos 25-54 anos (75%).

Ao todo, em 2021, quase nove em cada 10 (89%) pessoas na UE, com idades compreendidas entre os 16 e 74 anos, utilizavam a Internet - pelo menos uma vez nos três meses anteriores à data do inquérito - e as atividades culturais, incluindo, entre outras, a leitura de notícias online, eram uma das utilizações mais populares.

Nestas estatísticas, o Eurostat dá ainda conta de que as pessoas com o ensino superior (85%) tinham mais probabilidades de utilizar a Internet para ler notícias online do que as que não tinham atingido esse nível de educação (57%).