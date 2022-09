Esta sexta-feira havia 1136 horários por preencher na plataforma de contratação de escola do Ministério da Educação (ME). Os dados foram fornecidos ao CM, de forma inédita, pelo próprio ME. É o maior número de horários por ocupar deste ano e corresponde a 85 200 alunos sem docente, aplicando os critérios para estimativa que têm sido utilizados pela Fenprof.









Ver comentários