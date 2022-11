A grande maioria dos professores (86,4%) não incentivaria um jovem a escolher a carreira docente como atividade profissional. Esta é uma das revelações de uma consulta nacional promovida pela Federação Nacional de Educação (FNE) a 2154 professores, com uma distribuição geográfica, de género e de idade coincidente com a realidade portuguesa: 80,3% de mulheres e 58,9% com mais de 50 anos. A classe docente parece dar assim razão aos jovens, que nos últimos anos se têm afastado dos cursos de ensino.









Os professores mostram estar descontentes com os salários auferidos, com 96,7% a considerarem que a sua remuneração não está ao nível das qualificações que lhe são exigidas. Quanto às perspetivas futuras de carreira, 96,2% dos docentes entendem que são dececionantes ou pouco atrativas. Apesar de se mostrarem dececionados com salários e carreira, quando questionados, numa escala de um a cinco, se gostam da profissão exercida, 78,8% escolhem os valores mais elevados.

O problema é que os professores sentem que a sociedade não os valoriza devidamente, com 86,2% a defenderem que a profissão não tem o reconhecimento social adequado.