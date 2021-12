Mais de 88 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 neste fim de semana em Portugal, informaram este domingo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número supera as cerca de 77 mil que tinham agendado a primeira toma. Pouco mais de 11 mil receberam a imunidade sem inscrição.









Os menores que não conseguiram ser inoculados poderão fazê-lo nos próximos dias dedicados à vacinação pediátrica, de 6 a 9 de janeiro, adiantaram este domingo as autoridades de Saúde que já tinham anunciado a toma livre, sem marcação, para “irmãos e primos” de autoagendados.

Só no sábado foram vacinadas 43 708 crianças entre os 5 e os 11 anos. Apesar de este ser um fim de semana reservado aos mais novos, 3811 adultos tomaram a segunda dose e 1797 a de reforço, contabilizou a DGS. Quanto à gripe, mais 996 pessoas foram inoculadas.





CM que “não há regras novas” quanto ao isolamento dos mais novos. “Há uma norma, que está em vigor, e que se aplica a todos, independentemente da idade”, esclarece. “Uma pessoa que é vacinada, e que anteriormente era considerada de alto risco, passa a ser considerada de baixo risco. E isto vai aplicar-se às crianças que estejam plenamente vacinadas.” Ou seja, menores que tenham as duas doses não serão obrigadas a fazer isolamento profilático após contacto com um caso positivo. A não ser que testem positivo à infeção por Sars-CoV-2. Mas há exceções.



A DGS já frisou que crianças e adultos que coabitem com o caso confirmado em contexto de elevada proximidade, como partilha do mesmo quarto, terão de cumprir quarentena.





As normas poderão mudar caso a situação epidemiológica do País se agrave, como já ressalvou o primeiro-ministro, e “há sempre circunstâncias específicas e autonomia dos delegados de saúde para as avaliar”. Ao Correio da Manhã, a Autoridade de Saúde Nacional conclui que, na prática, “se o delegado de saúde entender que o risco continua alto, pode mandar a pessoa para isolamento.”



227



mil testes foram realizados entre dias 1 e 17, tornando dezembro no mês com mais testes à Covid-19 realizados no País. Em Portugal já se fizeram mais de 2,2 milhões de testes de diagnóstico à infeção.





Mais doses para a Europa



A BioNTech-Pfizer vai entregar aos países da União Europeia 20 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2022. Cinco milhões em janeiro, cinco em fevereiro e dez em março.





Proibidas viagens de Israel



O governo israelita proibiu os seus cidadãos de viajar para vários países europeus na lista vermelha, incluindo Portugal, e admitiu que os Estados Unidos possam vir a ser incluídos.





Ex-diretor da DGS diz que Portugal está a “cometer erros”



O ex-diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS) escreveu este domingo nas redes sociais que o País está a “cometer os mesmos erros do Natal passado”. Segundo André Peralta Santos, “se tudo continuar igual, Portugal só fará um reforço de medidas não farmacológicas a 3 de janeiro, duas semanas depois do Reino Unido e da Dinamarca”. Este domingo, o ministro da Saúde britânico anunciou a possibilidade de medidas adicionais ainda antes do Natal, e a Dinamarca decidiu fechar teatros, cinemas e parques de diversões no mês de janeiro.