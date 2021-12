Mais de 88 mil crianças vacinadas contra a Covid-19 este fim de semana

Foram vacinadas cerca de 88 mil e 800 crianças contra a Covid-19 este fim de semana, de acordo com dados recentes da DGS.Estava agendada a vacinação de 77 mil crianças dos 9 aos 11 anos este fim de semana, mas foi também dada a oportunidade a crianças dessa faixa etária sem marcação nos centros de vacinação de todo o país."As crianças dos 9 aos 11 anos que não foram vacinadas neste fim de semana vão ter oportunidade de agendar a vacinação para os próximos dias", pode ler-se no comunicado.A vacinação das crianças prosseguirá, de acordo com a calendarização prevista.