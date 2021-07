Mais de dois mil idosos do distrito de Bragança não querem ser vacinados contra a Covid-19

Mais de dois mil idosos do distrito de Bragança recusaram ser vacinados contra a covid-19, sendo o grupo populacional com maior taxa de rejeição às vacinas nesta região, revelaram esta quinta-feira as autoridades de saúde responsáveis pelo processo.

Desde que se iniciou o processo de vacinação, os serviços de saúde registaram 2.054 recusas, entre os 131.694 utentes inscritos nos 12 concelhos da região, como indicou à Lusa Manuela Santos, a diretora dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

A faixa etária onde se registam mais recusas é a dos 65 anos, com 522 utentes, mas há também pessoas com 95 anos, concretamente 69, e quatro com 105 anos que os serviços ainda não conseguiram vacinar, segundo dos dados avançados à Lusa.