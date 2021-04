A ministra da Saúde, Marta Temido, garante que está fora de questão deixar de usar a vacina desenvolvida pela AstraZeneca. A decisão é justificada com o risco que a medida pode representar no plano de vacinação contra a Covid-19. “Não utilizar a vacina significa deixar de vacinar mais de dois milhões de pessoas acima dos 60 anos”, avançou Temido. Na quinta-feira, as autoridades de Saúde anunciaram que, ...