Mais de dois milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina

Já foram administradas 2 619 092 vacinas contra a COVID-19 em #Portugal.

— República Portuguesa (@govpt) April 20, 2021

O Ministério da Saúde informou esta terça-feira que já foram administradas em Portugal 2 619 092 vacinas contra a Covid-19, em Portugal.Quase dois milhões de pessoas (1.955.051) já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 664.041 portugueses já foram vacinados com as duas doses recomendadas.Por grupos etários, 91% dos idosos com mais de 80 anos (617.566 pessoas) já estão vacinados com a primeira dose e 58% (394.186) já receberam as duas doses da vacina.Os números foram divulgados na conta oficial da República Portuguesa, no Twitter.