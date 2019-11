Mais de meio milhão de idosos já têm vacina contra a gripe

Desde o dia 15 de outubro já se vacinaram contra a gripe 573 195 pessoas com mais de 65 anos, revelou o relatório ‘Vacinómetro’, iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.Isto significa que já estão vacinadas 28,2% das pessoas acima de 65 anos, para as quais a toma é gratuita.Segundo os dados divulgados, vacinaram-se já também 133 299 pessoas com idades entre os 60 e os 64 anos.O relatório destaca uma "subida da cobertura vacinal" face ao ano passado. O maior aumento foi entre os portadores de doença crónica, com mais 5,4% de vacinados, seguidos do grupo entre os 60 e os 64 anos (+3,8%) e dos profissionais de saúde (+3,1%). Entre os idosos com mais de 65 anos a subida foi de 0,7%.Este ano as vacinas são, pela primeira vez, tetravalentes, protegendo contra quatro tipos de vírus, quando até ao ano passado só protegiam contra três tipos. Estas novas vacinas poderão assim ser mais efetivas.Portugal garantiu 2 milhões de vacinas, das quais 1,4 milhões destinam-se a serem dadas gratuitamente aos grupos de risco, que incluem alguns doentes crónicos, profissionais do SNS, bombeiros, entre outros. Existem ainda mais 600 mil doses nas farmácias que podem ser compradas com comparticipação de 37% mediante receita médica.